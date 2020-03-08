2020/03/08 | 13:05 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الدفاع المدني في ذي قار تباشر بتعفير وتعقيم المساجد والحسينيات في المحافظة كإجراء احترازي ضد فايروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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