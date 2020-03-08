الألغام المتفجرة تحصد المزيد من أرواح المدنيين في دير الزور

2020/03/08 | 13:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت) – قُتل رجل وأصيب طفل بجروح، مساء أمس السبت، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» بريف #دير_الزور الشرقي.وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت»، إن “لغماً أرضياً

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