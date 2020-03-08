تحالف الفتح تقيم دعوى ضد رئيس الجمهورية برهم صالح لانتهاكه الدستور

2020/03/08 | 13:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اعلن النائب عن تحالف الفتح النيابية عدي عواد، الاحد، عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال عواد في بيان تلقت المستقلة نسخة منه انه “تم رفع دعوى قضائية امام المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح”.واضاف ان “ذلك جاء لانتهاكه الدستور وامتناعه من تكليف مرشح الكتلة الاكبر”.

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