فالح فياض : العراق و ايران سـيتغلبون على كورونا كما تم التغلب على داعش

2020/03/08 | 13:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … اكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض، الاحد، على اهمية التعاون بين العراق وايران لمواجهة كورونا، فيما شدد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني على ضرورة ان يستعيد العراق دوره الاقليمي والدولي.وقال مكتب الفياض في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “مستشار الامن الوطني فالح الفياض استقبل في مكتبه ببغداد الأمين […]

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