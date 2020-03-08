تعفير محطات الوقود في العراق للوقاية من كورونا

2020/03/08 | 13:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، استنفار ملاكاتها في كافة فروعها في المحافظات للقيام بحملة تعفير واسعة لمنافذها التوزيعية ومقرات عملها للوقاية والإحتراز من تفشي فيروس كورونا.وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب عبود في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “الشركة اتخذت إجراءات سريعة وطويلة الأمد لمواجهة الفيروس منها تنظيم عمل الموظفين وفق

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