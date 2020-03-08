إغلاق مستشفى ووهان بعد تعافي المصابين

2020/03/08 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة "شينخوا" الصينية، بأن المستشفى المؤقت في مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أنهى أعماله صباح اليوم الأحد، وأخضع لأعمال التعقيم كافة.

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