2020/03/08 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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حصدت اللاعبة العراقية ميرا خضير ميري المقيمة في مصر والمحترفة في نادي المقاولين العرب خمس مداليات؛
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقية تحصد ٥ ميدليات ملونة بالتجذيف في مصر ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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