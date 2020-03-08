سروه رشيد حميد - رهيبة القصاب - من موطن القهر السياسي والظلم خرجت امرأة يانعة تطالب بإسقاط النظام وتتحدى الظلم والقهر السياسي

2020/03/08 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سروه_رشيد_حميد نضال امرأة تحدت الحكم الملكي والاستعمار البريطاني وانقلاب ٨-;- شباط القومي وفاشية البعثيه عاصرت وعاشت هذه المراحل من تاريخ العراق المعاصر بأبشع الظلم وقساوة الأحداث اللانسانية منذ صغرها، عانت الكثير في مرحلة شبابها من اعتقال وسجون وتعذيب وحشي صمدت وكانت من الرفيقات المشهود لها صلابة موقفها.في المراحل الدراسية المتوسطة والاعدادية كانت نقطة انطلاقها في العمل الحزبي الشيوعي لترفع الراية الحمراء م......

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