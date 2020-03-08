عبد الرحمن البيطار - عن عنصرية المشروع الصهيوني و- القائمة المشتركة الموحدة العربية اليهودية

2020/03/08 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الرحمن_البيطار يوميتي لهذا اليوم ( الجُمْعة ٦-;- آذار ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-) سأبدأها بسؤال هو عُنوانٌ لها.....السؤال : هل يبدأ الجواب على عنصرية المشروع الصهيوني في فلسطين عبر العمل على بناء " القائمة المشتركة الموحدة العربيةاليهودية " المناهضة للعنصرية والمنادية بحل ديمقراطي على أرض فلسطين ؛ كل فلسطين ، من البحر الى النهر ،للفلسطينيين العرب واليهود المناهضين للعنصرية والصهيونية العنصرية ....؟......

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