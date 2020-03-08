من المسؤول ؟؟؟

2020/03/08 | 13:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كم هائل من المعلومات الصادمة بدأ يتدّفق إلينا بعد نشرنا مساء يوم أمس لمقالنا ( فضيحة من العيار الثقيل تطال رئيس مجلس النواب ) ..معلومات صادمة ومرعبة...أكمل القراءة ←

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