رئيس الجمهورية يهنئ العراقيات ونساء العالم بعيدهن العالمي

2020/03/08 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، المرأة العراقية ونساء العالم بمناسبة الذكرى السنوية لعيدهنّ العالمي.

وبين الرئيس صالح في رسالة تهنئة، أن المرأة العراقية كانت العنصر الفعال في مسيرة النضال والكفاح ضد القمع، والعصابات الإرهابية وأيديولوجياتها الفاسدة التي أدت الى اضطهاد وبيع واغتصاب عراقيات لا لشيء، إلا لكونهن من دين أو مذهب أو عرق مختلف.

وأضاف، أن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في مختلف أوجه الحياة، مشدداً على ضرورة إصدار التشريعات القانونية لمناهضة العنف ضد المرأة، والدفع باتجاه التصويت على “مشروع قانون مناهضة العنف الأسري” الذي سبق وأن قدمته رئاسة الجمهورية الى مجلس النواب.

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