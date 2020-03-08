2020/03/08 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية أن من أولويات الحكومة الجديدة التحضير للانتخابات المبكرة ومعالجة مشكلة موازنة عام الفين وعشرين.

وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في تصريح إن الحكومة القادمة يجب أن يكون لها برنامج خاص بها رغم الفترة القليلة المحددة لها، على أن يكون هذا البرنامج منسجما مع طموح الشعب العراقي ومطالبه المشروعة، مشيرا إلى أن حل مشكلة الموازنة في مقدمة مهامها.

وأضاف البلداوي أن موازنة الفين وعشرين يجب ان تكون مختلفة عن الموازنات الكلاسيكية الماضية، إذ يجب عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساس لتمويل الموازنة، مشيرا إلى أن الحكومات السابقة فشلت بسبب عدم امتلاكها رؤية التحول بالموازنة نحو المشاريع الاستثمارية والتنموية التي من شانها تقليل الاعتماد على النفط.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط النيابية : معالجة الموازنة من أولويات عمل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط النيابية : معالجة الموازنة من أولويات عمل الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).