فيديو.. علي عدنان يقود فانكوفر للاطاحة بعملاق الدوري الامريكي

2020/03/08 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدّم العراقي علي عدنان مباراة من العيار الثقيل مع فريقه، فانكوفر، وقاده لانتصار هام ضد العملاق لوس أنجلس غالاكسي لحساب المرحلة الثانية من الدوري الأمريكي لكرة القدم بالقسم الغربي.أقيمت المباراة اليوم الأحد وأفضت إلى انتصار فانكوفر بهدف نظيف من صناعة على عدنان في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، عندما توغل وراوغ المدافعين، قبل أن يوزع إلى زميله توساينت ريكيتس الذي أودعها في الشباك.وحصد فانكوفر النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم بعدما مني بهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام سبورتنغ كانساس بثلاثة أهداف لواحد.وانتقل عدنان (26 عامًا) إلى فريق فانكوفر طليعة الموسم الحالي قادمًا من أودينيزي الإيطالي في صفقة بلغت نحو مليوني يورو، لكنه قضى بضعة أشهر على سبيل الإعارة أولًا من مارس إلى يونيو 2019.قبل أن يقرر النادي الأمريكي ضمه بشكل نهائي مع بداية الموسم.بدأ عدنان مسيرته عبر نادي أمانة بغداد الذي انتقل منه صيف 2013 إلى نادي تشايكور ريزه التركي، ثم تدرج ووصل إلى الدوري الإيطالي عبر أودينيزي الذي لعب له 70 مباراة.

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