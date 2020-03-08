إيران توقف رحلات الطيران مع أوروبا حتى إشعار آخر

2020/03/08 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى أوروبا، وحتى إشعار آخر، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).وأعلنت السلطات الإيرانية أمس السبت حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا وذلك بعد تسجيل أكثر من 4747 حالة إصابة بالفيروس.إلى ذلك ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن فاطمة […]

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