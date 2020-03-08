احباط عملية ارهابية استهدفت مركزا أمنيا شرقي إيران

2020/03/08 | 13:25 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعتقل الأمن الإيراني، اليوم الأحد، شخصين ينتميان لمجموعة إرهابية حاولت تفجير قنبلة تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان، شرقي البلاد.

وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الايرانية الرسمية، انه "تم القضاء على مجموعة مرتبطة بجماعة إرهابية قبل قيامها بتفجير قنبلة تزن 5 كيلوغرامات أمام مركز شرطة زاهدان، وإحباط عملية التفجير بشكل كامل".

وأضافت، "تم إلقاء القبض على شخصين من المجموعة بعد إصابتهما بجروح أثناء الاشتباك معهم".

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