2020/03/08 | 13:25 - المصدر: الغد برس

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النجف تعطل الدوام غداً بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي (ع)

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النجف تعطل الدوام غداً بمناسبة ذكرى مولد الإمام علي (ع)

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