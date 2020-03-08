تعرف على جدول مباريات الدوري العراقي الممتاز اليوم وحتى الخميس المقبل

2020/03/08 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز تنطلق اليوم بلقائين...تجمع الاولى الكهرباء مع القوة الجوية في مواجهة يتوقع لها ان تكون ساخنة بين الطرفين خاصة وانها تجري على ملعب التاجي المليء بالاحداث.كما يلتقي في المباراة الثانية النجف مع ضيفه الثقيل نادي بغداد .

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