2020/03/08 | 13:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني، موقف البرلماني العراقي من المطالبة باخراج القوات الامريكية "جدير بتقدير خاص".وقال شمخاني في مؤتمر صحفي ببغداد مع مستشار الامن الوطني فالح الفياض، إن "الصهاينة هم ضد امن واستقرار المنطقة واضاف، نامل بان يصل اليوم الذي لا يكون فيه اثر للصهاينة في هذه المنطقة التي نعيش فيها".واضاف، ان بلاده "تتمنى الامن والاستقرار للعراق على الدوام، ولاشك ان العراق بامكانه ان يؤدي دورا في القضايا الاقليمية والعالمية في المستقبل القريب".وتابع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، "منذ العام 2003، يتعزز التعاون والتشاور والمشاركة والدعم بين حكومتي وشعبي ايران والعراق يوما بعد يوم في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية والعلاجية".وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني قد وصل الى بغداد مساء السبت على راس وفد سياسي –امني رفيع المستوى، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.إلا أن الخبير السياسي والامني، هشام الهاشمي، الاحد، رأى ان زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني للعراق لسد الثغرات الذي احدثه غياب الجنرال قاسم سليماني.وقال الهاشمي في تغريدة له، "شمخاني جاء لسد الثغرات في الملف السياسي التي احدثها غياب سليماني وعجز بديله قاآني عن إنجاز المهمة؛1-التأكيد على إنجاز مهمة اخراج القوات الامريكية والتحالف الدولي من العراق2-اختيار رئيس وزراء جديد ومساعدة البيت السياسي الشيعي في ذلك3-تفعيل التفاهمات الاقتصادية العراقية-الصينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمخاني من بغداد: ننتظر اليوم الذي لا يكون فيه اثر للصهاينة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمخاني من بغداد: ننتظر اليوم الذي لا يكون فيه اثر للصهاينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).