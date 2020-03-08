هكذا عايدت إليسا المرأة في عيدها

2020/03/08 | 13:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم هو اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، انطلق في 8 مارس/آذار من عام 1909، ليتحول إلى الاحتفالية الأولى تخليدا للاحتجاجات النسوية في نيويورك، وعرف بـ”اليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأميركية”.وكتبت ​إليسا​ على صفحتها على أحد مواقع

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