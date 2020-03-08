3 ملفات بارزة في زيارة أمين مجلس الأمن القومي الإيراني..  هل يتسلم شمخاني دور سليماني في العراق؟

2020/03/08 | 13:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وسط اشتعال أزمة داخلية في ايران نتيجة انتشار وباء كورونا الذي وصل ليضرب سياسيين وشخصيات عليا في الحكومة الايرانية، وباشتداد ازمة العراق في اختيار رئيس وزراء لادارة الحكومة المقبلة، طرحت زيارة أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني للعراق في هذا التوقيت، عدة تساؤلات بشأن ما اذا كان شمخاني هو الشخص […]

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