محافظ أربيل : نوصي بإغلاق الحدود مع إيران بعد تسجيل إصابة ثانية بكورونا

2020/03/08 | 13:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ أربيل فرست صوفي بإغلاق الحدود مع إيران بعد تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا في المحافظة وقال صوفي في بيان، إن السلطات المختصة فرضت حجراً صحياً على ألف وثلاثمئة شخص مشتبه بإصابته بالفيروس، مبيناً أن نحو تسعمئة … Readmore

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