بعد تعليق تدريباتها .. البيشمركة تنخرط في مهمة قتال كورونا

2020/03/08 | 13:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة البيشمركة يوم الاحد انها شرعت في تقديم المساعدات الى وزارة الصحة في مهمة مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره في اقليم كوردستان بعد تسجيل اصابات وحالة وفاة واحدة.

وقال الامين العام للوزارة جبار ياور في تصريح لشفق نيوز، ان دعم وزارة البشمركة للصحة ينصب في كيفية معالجة المصابین بفيروس کورونا او وضع حد وتقلیل الاصابات، مردفا بالقول ان مٶسسات الصحة التابعة لوزارة البیشمرکة و بالذات المؤسسة التابعة لقوات 70 فې السلیمانیة انشأت مستشفی خاصا للمصابین بهذا الفایروس اذ تم انشاؤه بفترة قیاسية و خلال 12 يوما.

واوضح ان المستشفى تتألف من 65 سریرا مزودة بالاجهزة اللازمة، مضيفا ان هذا المستشفى انشئ بمساعدة مجموعة من المستثمرین و اشخاص قاموا بالتبرع للمؤسسة الصحية.

وتابع ياور ان وزارة البیشمرکة فې اربیل قامت بتهيئة المستشفى الخاص بها لوزارة الصحة لیکون مکانا للذین یصابون بهذا الفيروس لعزلهم، مؤكدا ان الوزارة تساند الوحدات الطبیة لوزارة الصحة لمنع انتشار الوباء.

وكانت وزارة البيشمركة قد اعلنت في نهاية شهر شباط الماضي تعليق المهام التدريبية في مراكز التدريب التابعة لها كافة، وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

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