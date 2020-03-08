2020/03/08 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ميسان

اعلنت دائرة صحة محافظة ميسان، الاحد (08 آذار 2020)، وفاة احد المصابين بفايروس كرونا بعد ساعة واحدة...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ميسان تعلن وفاة مصاب آخر بفايروس كورونا بعد ساعة من وصوله المستشفى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ميسان تعلن وفاة مصاب آخر بفايروس كورونا بعد ساعة من وصوله المستشفى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).