النجف تعطل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد وتستثني الدوائر الأمنية والصحية من القرار

2020/03/08 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلن محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد (08 آذار 2020)، تعطل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاثني...





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