بالوثائق.. خلية الأزمة في نينوى تصدر 8 توجيهات لتفادي ’’كورونا’’ بينها غلق منافذ دخول المحافظة

2020/03/08 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

عقدت خلية الأزمة، برئاسة محافظ نينوى، نجم الجبوري، اجتماعا بصدد تطورات انتشار فيروس كورونا، فيما أ...





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