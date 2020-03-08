2020/03/08 | 13:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، عن مباشرة لجان من المحامين والحقوقيين العراقيين بتقديم دعاوى ضد التحالف الدولي، مبينا ان هذه الخطوة تدعمها جهات سياسية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعاوى قضائية ضد التحالف الدولي بشأن الضحايا المدنيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعاوى قضائية ضد التحالف الدولي بشأن الضحايا المدنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).