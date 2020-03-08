ريال مدريد يواجه بيتيس في رحلة استعادة صدارة الليغا

2020/03/08 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبحث نادي ريال مدريد عن الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، عندما يحل اليوم الأحد ضيفاً على ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني.يشتد الصراع على لقب البطولة بين ريال مدريد ومنافسه التقليدي، بعدما استعاد “الملكي” الريادة بالفوز عليه في مباراة الـ”كلاسيكو” 2-0، في “سانتياغو برنابيو”.ويحتل برشلونة صدارة ترتيب “الليغا” برصيد 58

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