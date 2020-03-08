2020/03/08 | 13:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ميسان، الاحد، عن وفاة شخص من اهالي المحافظة مصاب بفيروس “كورونا”، مشيرة الى أن المتوفى كان قاد عاد من ايران في السابع والعشرين من الشهر الماضي ودخل البلاد عن طريق مطار بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ميسان تعلن وفاة شخص بفيروس “كورونا” عائد من ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ميسان تعلن وفاة شخص بفيروس “كورونا” عائد من ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).