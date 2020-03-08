ميسان تعلن نتيجة موجبة بكورونا لشخص توفي يوم أمس

2020/03/08 | 13:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت دائرة صحة ميسان، وفاة مصاب بكورونا، توفي بعد ساعة من قدومه الى المستشفى، قبل أن تظهر نتيجة الفحص التي تؤكد اصابته.وقالت الدائرة في بيان تلقت “]س عراق” نسخة منه، أن “اصابة موجبة لفايروس الكورنا ظهرت اليوم ٨ من شهر اذار”، مشيرة إلى أن “المصاب قد توفى امس ليلاً بعد ساعة […]

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