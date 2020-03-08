2020/03/08 | 13:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مهاجم نادي بوكا جونيورز، كارلوس تيفيز، سبب تقبيله مدرب خيمناسيا، الأسطورة دييغو مارادونا، قبل مواجهة الفريقين فجر اليوم الأحد، في المرحلة الأخيرة من الدوري الأرجنتيني.وتوجه تيفيز قبل بداية المباراة إلى مارادونا، الذي كان يقف بالقرب من دكة احتياط فريقه، ليقبله في فمه ويعانقه بحرارة.وعلق تيفيز على تلك اللقطة بعد المباراة، حيث قال إنه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تيفيز يكشف سبب تقبيله مارادونا قبيل مواجهة البوكا وخيمناسيا الحاسمة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تيفيز يكشف سبب تقبيله مارادونا قبيل مواجهة البوكا وخيمناسيا الحاسمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).