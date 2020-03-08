أكثر من مليار ليرة… غرامات قضايا “الفساد” في سوريا

2020/03/08 | 13:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قاضٍ بدمشق عن تحصيل أكثر من مليار ليرة سورية، من قضايا تتعلق بالفساد، خلال العام الفائت 2019.وقال القاضي (حسان سعيد) في تصريح لصحيفة (الوطن) إنه “تم فصل نحو

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