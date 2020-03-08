2020/03/08 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الاحد، توجيها بشأن تواجد موظفي الدوائر الخدمية من أجل تأمين حصص المواطنين من المواد الغذائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يصدر توجيها بشأن حصص المواطنين من المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يصدر توجيها بشأن حصص المواطنين من المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).