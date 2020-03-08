2020/03/08 | 13:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدّد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد، على مشرفي مباريات الدوري العراقي الممتاز بضرورة الالتزام بجميع التوصيات الصادرة من خلية الأزمة بعدم السماح للجماهير بالحضور في المدرجات خلال المباريات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يشدد على الالتزام بتوصيات خلية الأزمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يشدد على الالتزام بتوصيات خلية الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).