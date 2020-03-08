فارس إيغو - هل الرأسمالية أخلاقية؟ (الجزء الأول)

2020/03/08 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو هل الرأسمالية أخلاقية؟ هو عنوان كتاب صدر في فرنسا، للكاتب الفرنسي أندريه كونت ـ سبونفيل (من منشورات ألبان ميشال، 2004)، وقام بترجمته الى العربية أ.بسام حجار (دار الساقي، بيروت 2005).لقد ارتأيت تلخيص هذا الكتاب نظراً للأهمية الكبيرة للأفكار المطروحة فيه، والتي لم تأخذ حيزاً مهماً من النقاش والجدال، وحتى السجال إذا أمكن، في الساحة الثقافية العربية.وأنوه من البداية، بالترجمة الرائعة التي أنجزها......

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