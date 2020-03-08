بشرى العزاوي - في عيدها ... لازالت

2020/03/08 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشرى_العزاوي واجهت المرأة الكثير من التحديات منذ نشأتها الأولى, وناضلت من أجل إنسانيتها وذاتها التي يريد البعض إلغاءها وتغييب دورها الأساس في بناء المجتمع بحجة العادات و بقيت مهمشة بسبب ذكورية المجتمع المقيتة, وتطور الحياة لم يحررها بل ما زالت مكبلة اليدين تعاني من اضطهاد الكثير من الرجال وعبوديتهم, ومقيدة بتقاليد بالية فرضها عليها المجتمع, فالبعض لا يكن لوجودها أي احترام ويعاملها كمملوكة لديه, أو كدمية يحركه......

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