2020/03/08 | 13:55 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة الإيرانية: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/08 | 13:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة الإيرانية: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة الإيرانية: تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).