وصول بعثة تنقيب روسية الى الناصرية

2020/03/08 | 13:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن مدير مفتشية ذي قار طاهر كوين عن وصول بعثة تنقيب روسية من مؤسسة الكساندر وبالتعاون مع معهد الاثار الروسي الى مدينة الناصرية.وقال كوين في تصريح صحفي ان البعثة وصلت الى المحافظة للتنقيب في قضاء البطحاء موقع الدحيلة الاثري ..واشار الى ان البعثة ستباشر اعمالها التنقيبة للموسم الاول في الموقع الاثري برئاسة الدكتور […]

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