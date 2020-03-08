ارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي

2020/03/08 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

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ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاحوالاسواق المحلية، الاحد، (8 اذار 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد120.950 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفةسعر بيع الدولار = 121.500 دينار.سعر شراء الدولار = 120.500 دينار.انتهى29/ص

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