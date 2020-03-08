هيئة استثمار بغداد تعيد تأهيل 29 مصنعا قديما

2020/03/08 | 13:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعـــدت هـيـئـة اسـتـثـمـار بــغــداد الـخـطـط والــبــرامــج الـلازمـة لـدعـم الصناعة المحلية،واعــادة المنتج المحلي الـى السوق والــنــهــوض وبــيــنــمــا مــن أجـــل تـحـقـيـقتـنـمـيـة شـامـلـة للعاصمة بـغـداد، كاشفة عـن منح 29 مشروعا بالقطاع الصناعي، إجــازاتاستثمارية،بين إحـيـاء مصانع قديمة وافتتاح حديثة.

وافاد رئـيـس الـهـيـئـة المـهـنـدس شـاكـر الـزامـلـي، ان “الجانبين الصناعي والزراعيهما عماد العملية الاقـتـصـاديـة واســـاس الـتـنـمـيـة”، مـشـيـرا الــى ان “القطاعالصناعي تكمن اهميته بانه على مساس مـبـاشـر فـي حـركـة الاقـتـصـاد الـوطـنـي وعجلةالتطور”.

وأضاف، أنه “تم منح الاجـازة الاستثمارية لـ29 مشروعا بالقطاع الصناعي مابين احياء مـصـانـع قــديـمـة وافــتــتــاح حــديـثـةوبـمـخـتـلـف المجالات التي تغني عن الاعتماد على المستورد”.

ونـبـه بــأن “هــذه المـشـاريـع تـشـمـل مـصـنـع دجلة لإنــتــاج المــشــروبــات الــغــازيــةوالمــيــاه الـصـحـيـة والـعـصـائـر فــي المـنـطـقـة الـصـنـاعـيـة عـويـريـج، ومصنعلتعليب التمور في منطقة الـدورة ، الى جانب تأهيل معمل انتاج العوارض الكونكريتية للسككالحديد في أبو غريب، وكذلك معمل انتاج الورق الصحي في ناحية الوحدة”.

واضــافالـزامـلـي: ان “المـشـاريـع تتضمن ايضا مصنع الــرواد لإنـتـاج القابلوات الكهربائيةفي كــويــريــش، ومـعـمـل الـنـفـايـات الـطـبـيـة فــي أبـي غريب، فضلا عن معمل انتاجالسمنت وصب الـخـرسـانـات فـي المـنـطـقـة الـصـنـاعـيـة عـويـريـج، عـلاوة على مصنعإنتاج الأنابيب البلاستيكية المحززة في التاجي”.

واردف:ان “المـشـاريـع الـصـنـاعـيـة تـشـمـل ايضا مـعـمـل تـنـقـيـة وتـعـبـئـة المــيــاهوإنــتــاج الـعـصـائـر والمشروبات الغازية في منطقة العامرية، واعادة تأهيل وتطويرشركة الصناعات الخفيفة (علامة عشتار) في المنطقة الصناعية في الزعفرانية بـخـطـوط انـتـاجـيـةجـديـدة ومـتـطـورة لتعيد الـى السوق المحلية هذا المنتج الوطني الفريد بجودته ومواصفاته،الى جانب مشروع صناعة المعدات الكهربائية للضغط العالي والمتوسط والهياكل والمحطاتالصندوقية في عويريج”.

وتابع رئيس هيئة استثمار بغداد: ان “المشاريع تتضمن كذلك، معمل إنتاج الأنابيب في المنطقةالـصـنـاعـيـة بــالــزعــفــرانــيــة، وتــأهــيــل وتـشـغـيـل مصنع بغداد للتبوغوالسكائر في البو شجاع في الكرادة، ومصنع لإنتاج اللدائن البلاستكية بـمـنـطـقـة الــعــبــيــدي،وتــأهــيــل وتـشـغـيـل معمل الخياطة العسكرية تاج الوزير في منطقة الشيخ عمر الـذيكـان متوقفاً عن العمل لمـدة 16 عاماً ليوفر جميع التجهيزات الخاصة بالعسكريين، والذييضم مكائن من مناشئ ألمانية وإيطالية وأميريكية ويابانية، اضافة الى معمل لتصفية وتنقيةمياه الشرب بمنطقة سبع أبكار”.

واشـار الـى ان “المشاريع تتضمن ايضا، مصنع لإنـتـاج الأدويــة والمـسـتـلـزمـات الطبيةالمنفذ في منطقة كـويـريـش وهـو مـن المـشـاريـع المهمة في تـوفـيـر الـــدواء المـصـنـعمـحـلـيـا بـعـد أن تـزايـدت الــحــاجــة الــى الــصــنــاعــات الــدوائــيــة”،لافــتــا الـى “التوجه اليوم نحو إنشاء هذا النوع من المشاريع والإعتماد علىالاستثمار في تحقيق ذلك”.

وبين، ان “من بين المشاريع هو تأهيل وتطوير معمل الدراجات الهوائية في المحمودية.”.

واوضح الزاملي، انه “لدى الهيئة مشروعين مهمين في القطاع الزراعي منجزة بالكامل الاولمـزرعـة إنـتـاج الفطر الغذائي فـي ناحية الوحدة بـإشـراف وزارة الـزراعـة والــذييعتمد تقنيات متطورة من خلال تجهيزه بأحدث معدات إنتاج الـتـربـة الـعـضـويـة المستخدمةفـي زراعــة الفطر وإنـتـاجـه بـفـصـلـي الـصـيـف والـشـتـاء وبــأنــواع مختلفة تنافسالمنتجات المستوردة بجودتها ونوعيتها”.

ولـفـت الــى ان “المــشــروع وفــر الـعـديـد مـن فـرص العمل للشباب بما يسهم في تشجيعالمنتجات الوطنية وتطويرها وحمايتها واقتنائها بدلا من مثيلاتها المستوردة التي تغزوالأسـواق”، مؤكدا ان “المشروع الـزراعـي الثاني هو زراعـة الأنسجة الـنـبـاتـيـةفـي الـتـاجـيـات لتلبية حـاجـة الـبـلـد من فسائل النخيل وتقاوى البطاطا والهادف لبناءثروة النخيل من خلال التوسع بزراعة الفسائل بنوعية جيدة، اذ يضم مختبرات عملية حديثةذات طاقة انتاجية لمواكبة برامج وخطط زيـادة الانتاج الزراعي”.انتهى29/أ43

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