مسلحون يغتالون مسؤولا في العاصمة الافغانية كابول

2020/03/08 | 13:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام افغانية، اليوم الاحد، بأن مسلحين هاجموا ثلاثة أشخاص بالرصاص في العاصمة كابول، ومن بين القتلى عضو في مجلس إقليم لوجار بشرق البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز "عضو المجلس المحلي في إقليم لوجار ناصر غيرات واثنان من حراسه الشخصيين قُتلوا وأصيب آخر"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن عملية القتل في العاصمة التي شهدت بالفعل أعمال عنف في الأيام القليلة الماضية.

وأصبحت عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم والاغتيالات والجرائم العنيفة مشكلة متنامية في أفغانستان في السنوات القليلة الماضية.

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