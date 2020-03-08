ضبط متهمين تجاوزا على عقار قيمته 5 مليارات دينار في كركوك

2020/03/08 | 14:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن ضبط متهمين اثنين لقيامهما بالتجاوز على عقار تعود ملكيته للدولة في كركوك، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بخمسة مليارات دينار.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان فريقها "تمكن بعد إجراء التحرِّي، من ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود؛ لتجاوزهما على العقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية".

وبينت أن "مساحة العقار الواقع في مركز المحافظة تزيد على 6 دوانم، فيما تُقدَّرُ قيمته بخمسة مليارات دينار".

وأضافت ان "المتهمين تجاوزا على العقار المخصص لإنشاء مدارس عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ خلافاً للقانون، بالتواطؤ من الجهات المعنية المختصة بإزالة التجاوز".

وأوضحت الهيئة أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقا لأحكام القرار (154 لسنة 2001)".

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