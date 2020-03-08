2020/03/08 | 14:28 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاحد، عن تمكنها من ضبط متهمين اثنين؛ لقيامهما بالتجاوز على عقار تعود ملكيته للدولة في كركوك، مبينة أن قيمة العقار تُقدَّرُ بــ (5,000,000,000) مليارات دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نـفـذها فريق عمل مكتب تحقيق كركوك، أشارت إلى أن "الفريق تمكن، بعد إجراء التحرِّي، من ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود؛ لتجاوزهما على العقار العائدة ملكيته إلى وزارة المالية، لافتة إلى أن مساحة العقارالواقع في مركز المحافظة تزيد على (6) دوانم، فيما تُقدَّرُ قيمته بـ ( 5,000,000,000) مليارات دينار".

الدائرة أضافت ان "المتهمين تجاوزا على العقار المخصص لإنشاء مدارس عبر وضع أسس ودعامات بناءٍ خلافاً للقانون، بالتواطؤ من الجهات المعنية المختصة بإزالة التجاوز".

وأوضحت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية التي نفذت بموجب مُذكَّرة ضبط قضائيَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصِّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفقا لأحكام القرار (154 لسنة 2001)".





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين تجاوزا على عقار بخمسة مليارات دينار في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين تجاوزا على عقار بخمسة مليارات دينار في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).