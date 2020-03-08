"ادعت تمثيلها للمرجعية الدينية".. القضاء العراقي يهدد كتلا سياسية بالملاحقة

2020/03/08 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، تعليمات إلى جميع محاكم البلاد، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من "يدعي كذبا تمثيل المرجعية الدينية العليا في النجف".

وحسب بيان للمجلس، ان قضاة المجلس ناقشوا ظاهرة ادعاء بعض الكتل السياسية، خلال فترة المباحثات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، "أنهم ممثلي المرجعية الدينية أو ناقلي لوجهات نظرها".

وأوضحت الهيئة القضائية العليا في العراق، ان "هذه الادعاءات غير صحيحة كون موقف المرجعية بخصوص ذلك واضح من خلال خطبة الجمعة فقط".

وأفادت انها بعثت إلى جميع المحاكم ومكاتب الادعاء العام (النيابة العامة) باتخاذ الإجراءات القانونية بـ"حق كل من يدعي كذباً أنه ممثل المرجعية أو حامل رسالة عنها".

وجاء ذلك، إثر اجتماع لرئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان عقد مع رئيس جهاز الادعاء العام القاضي موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود.

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