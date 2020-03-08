العراق.. العبادي يطرح مبادرة لإشراك المتظاهرين في حل الأزمة

2020/03/08 | 14:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بادر "ائتلاف النصر"، بقيادة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الى تشكيل لجان مشتركة بين المتظاهرين والقوى السياسية لتسوية الأزمة التي يمر بها العراق.

وقالت المتحدثة باسم "ائتلاف النصر"، آيات المظفر، إن "الائتلاف يسعى لإيجاد لجان مشتركة من المتظاهرين والقوى السياسية واليونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) لتسوية الأزمة، من خلال الاشتراك باللجان التحقيقية التي تكشف عن اسم الجناة بحق المتظاهرين وقوات الأمن وتقديمهم إلى العدالة".

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، ان "الكتل السياسية تتحمل استمرار الأزمة في حال عدم موافقتها على الاشتراك في هذه اللجان".





وأكدت "أهمية دور الناشطين في توحيد مطالب المتظاهرين وفرز قيادات ليسهل الوصول إلى تسوية وطنية تخرج البلاد من أزمتها".

هذا، وسبق لرئيس "ائتلاف النصر" حيدر العبادي، أن اقترح في وقت سابق، مبادرة من ست نقاط لإخراج البلاد من الأزمة وتشكيل حكومة مستقلة بإشراك الناشطين ولجان إشراف مشتركة.

وطالب العبادي في بيانه السابق، جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج البلاد من أزمتها، وبضرورة التحلي بالحكمة وروح التسوية بعيداً عن المصالح الضيقة والسقوف العالية ومجازفة المغامرات.





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