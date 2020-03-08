ازمة كربلاء تقرر حبس كل من أخفى  سفره للدول  المصابة بكورونا 

2020/03/08 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..شددت خلية الازمة المركزية الخاصة بفيروس كورونا محافظة كربلاء ، اليوم الاحد ، بإحالة أي مواطن الى القضاء في حالة إخفائه لمعلومات عن سفره للدول المصابة بفيروس كورونا وعدم مراجعته الدوائر الصحية ، قد تصل الى حبس 5 سنوات ، وأكدت الغاية من القرار حماية اهالي كربلاء وعوائل المسافرين .[…]

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