علي المسعود - نساء تشرين علامة مشرقة في تاريخ العراق

2020/03/08 | 14:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود تمكنت المرأة العراقية من خلال مسيرتها النضالية الوطنية، جنب إلى جنب مع الرجل في الحصول على بعض من حقوقها الشرعية، ومطالبتها بالمساواة مع الرجل في جميع المجالات التي تساهم في تطوير المجتمع، حيث كانت ثمرة هذا النضال الوطني والمواقف البطولية الشجاعة الذي خاضته المرأة حتى يوم تفجير ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 كانت حقيبة وزارة البلديات للمناضلة الراحلة الدكتورة ( نزيهة الدليمي ) وهي أول ا......

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