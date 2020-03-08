اتحاد الكرة يغرّم نادي اربيل 10 ملايين دينار ويحرمه من جمهوره لنهاية الموسم

2020/03/08 | 14:32 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعاً بشأن الاحداث التي رافقت الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.واقتحمت جماهير اربيل ملعب فرانسوا حريري، مع قرابة انتهاء المباراة لاتي كانت تشير نتيجتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2، اعتراضاً على قرار حكم المباراة بعدم احتساب هدف لاصحاب ارض يوم الاربعاء الماضي.وذكر بيان عن اتحاد

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