مجلس القضاء الأعلى يعمم على جميع المحاكم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف توصيات خلية الأزمة

2020/03/08 | 14:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عمم مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاحد، على جميع المحاكم باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يخالف توصيات لجنة خلية الأزمة بخصوص الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فايروس كورونا.

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