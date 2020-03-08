2020/03/08 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرحى بعراك مسلح حول زيارة مريض بمستشفى في بغداد

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