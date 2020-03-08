حجر صحي على ربع سكان إيطاليا إثر كورونا المستجد

2020/03/08 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – فرضت السلطات حجرا صحيا على أكثر من 15 مليون شخص في شمال إيطاليا الأحد، أي ما يعادل ربع سكان البلاد، في خطوة غير مسبوقة بالنسبة لأوروبا تأتي في إطار تطبيق إجراءات مشددة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص حول العالم.وفرضت قيود مشددة على مداخل […]

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